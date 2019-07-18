Трюхан под выборы вдруг стал «безработным киевлянином»

18.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Частый гость украинских и российских ток-шоу, политический эксперт Вадим Трюхан стал кандидатом в депутаты украинского парламента.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот интересно, смотришь должности украинских экспертов на ТВ – все они успешные люди, директора центров, председатели правления, дипломаты. А стоит им выдвинуться на выборы – и тут же они становятся «безработными киевлянами», а в декларациях указывают ноль доходов. Такая вот трансформация», – отметил Корнилов.

В подтверждение своих слов политолог опубликовал скриншоты из телепередач с указанными регалиями Трюхана, а также список кандидатов округа, на котором он баллотируется.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее взбесившийся Трюхан «покусал» в прямом эфире российского либерала