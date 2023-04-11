Трюхан: «У России миллионы сторонников на Украине»

Если бы тотальная украинизация началась ещё в 1991 году, то сейчас Русский мир не имел бы миллионов сторонников на потерянных Украиной территориях.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Трюхан, ранее известный участник российских ток-шоу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы потеряли 32 года. Если бы в 1991 году был сразу провозглашен курс на украинизацию, как это сделали в государстве Израиль при его создании, когда иврит был мёртвым языком, но его ввели и он стал государственным языком, на котором говорят все и который является объединяющим фактором. Как в Хорватии, где, как только вышла из Югославии, была введена латиница, и хорватский язык стал основополагающим фактором государствостроения. Как и во многих странах, которые освобождались от митрополии. У нас этого сделано не было. Мы были слишком толерантными, и вот так те граждане, которые говорили на русском языке, они пользовались русскоязычным контентом, основа которого генерировалась в России. В результате мы получили не десятки, не сотни тысяч, а миллионы людей, которые потенциально были готовы к коллаборационизму с оккупантом и которые начали сотрудничать с оккупантами. Я имею в виду Крым, так называемые ДНР и ЛНР, и где-то частично это имеет место и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей», – сказал Трюхан.

Он раскритиковал коллег, которые придерживаются иного мнения.

«Поэтому язык – это критический фактор. Меня, например, очень волнует, что много из наших экспертов, много лидеров мнений не воспринимают это, они считают, что всё должно быть как есть, мол, никого не надо ломать через колено, не надо никого ничему заставлять, пусть будет как есть, оно всё потихоньку рассосётся. Не рассосётся», – подчеркнул политолог.