Туберкулез добрался до украинской интеллигенции – депутат Рады

03.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

На фоне коронавирусной повестки на Украине совершенно упустили из виду проблему туберкулёза, который мало того, что прогрессирует, но и из основной своей дислокации в местах лишения свободы начал покорять новые пространства.

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявил депутат от ОПЗЖ, заслуженный врач Украины Михаил Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас коронавирус, а я хочу сказать, что в годы Советского Союза на Украине изготовлялись лучшие в мире вакцины, вы представляете? Вакцины против полиомиелита, корь, скарлатина, дифтерия, на реакцию Манту с туберкулёзом.

В Украине, только одной из 15 социалистических стран Советского Союза, был ликвидирован туберкулёз. А мы всё забыли, у нас же реформы идут, у нас продолжаются реформы с нашим «чудесным бюджетом», где мы не знаем даже куда деньги девать, а деньги идут и идут. Самая богатая Украина финансово и экономически, только всё в кавычках.

И вот, посмотрите, локдаун выходного дня, потом ещё карантины, туда-сюда, и никто ничего не знает, что же делать. Забыли о туберкулёзе. Ведь только за этот год от туберкулёза умерло пять тысяч человек, туберкулёз прогрессирует. Мало того, если раньше он был только в местах отдалённых, то сейчас среди интеллигенции», – рассказал Макаренко.