03.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Происшествия, Украина
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Туберкулез косит украинцев сильнее, чем коронавирус


От туберкулеза на Украине умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса, но власть не публикует статистику заболеваемости и смертности. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на первом месте в Европе по туберкулезу. Эта болезнь страшнее коронавируса. И сейчас она из-за недостатка денег у многих переходит в резистентную мультимодальную стадию. Это значит, что нет антибиотиков, которыми это лечат. И от этого цифры намного больше, чем от коронавируса, на который кивает [премьер-министр Украины] Шмыгаль. Почему наша власть не покажет честно – в прошлом году погибло столько-то. Убрали эти цифры. 100 тысяч людей за первых два месяца погибло, ушло в другой мир в Украине», – сказал Червоненко.

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