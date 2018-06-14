14.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Туговатый на ухо Грымчак на ровном месте обнаружил истерику, «зраду» и госизмену

Кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко мало того, что является изменником родины, так ещё и в открытую рассказывает о своих связях со «страной-агрессором».

Об этом в эфире телеканала «Прямый» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гриценко заявил, что Путин вернёт Украине ОРДЛО за ненадобностью. Кроме того, он упомянул о своём опыте общения с высокопоставленными российскими политиками, используя который, он вернёт Донбасс, когда станет президентом», – обозначила тему дискуссии ведущая программы Юлия Литвиненко.

«Вы знаете, есть такой специальный прокурор в США – Мюллер, который расследует влияние россиян на выборы президента Соединённых Штатов. И сегодня они расследуют, кто с кем, в каких отелях на кофе встречался. Фактически пан Гриценко признаётся в совершении криминального преступления – статья 111 «Госизмена», – заявил Юрий Грымчак.

«А в чём здесь государственная измена?», – поинтересовался находящийся в студии украинский политолог Владимир Фесенко.

«Почему он поддерживает контакты, обменивается мнениями и расписывает план возвращения чего-то за спиной действующей власти? Человек в открытую говорит: «Я общаюсь с российскими чиновниками…», – начал объяснять Грымчак.

«Общался!», – поправил Фсенко.

«… с которыми он собирается возвращать, извините меня, ОРДЛО Украине! Что это? Как сказал один мой знакомый, если бы у нас был такой специальный прокурор, сколько бы связей с Россией вскрылось! Фактически человек ведёт сепаратные переговоры за спиной правительства своей страны», – продолжил Грымчак.

«Нет никаких сепаратных переговоров, не нужно выдумывать того, чего нет», – настаивал украинский политолог.

«Только что процитировали: «чиновники РФ, с которыми он собирается…», – упрямился замминистра.

«Нет, там не было такого», – заявил Фесенко.

«Было бы хуже, если б он с руководителями ОРДЛО вёл переговоры», – разрядила обстановку ведущая.