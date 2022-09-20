Тука: Единственный шанс быстро закончить войну – капитуляция Украины

20.09.2022  12:57 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Было бы ошибочным считать, что на фронте наступил перелом в пользу Украины – российская армия еще очень сильна.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Было бы ошибочным считать, что на фронте наступил перелом в пользу Украины – российская...

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«Еще с марта я уже тогда публично высказывал свое негативное отношение к тезисам, которые обнародовали представители власти, мол, две недели, три месяца, вот уже перелом настал, сейчас еще два месяца, и мы все закончим. И тогда, и сейчас я убежден, что враг еще очень-очень мощный», – сказал экс-чиновник.

«К сожалению, по моим ожиданиям, как бы я не хотел изменить эту ситуацию, потому что каждый день, к сожалению, не только оккупационные войска несут потери, но и наши парни гибнут, но объективно говоря, по моим расчетам, активные боевые действия могут продолжаться еще минимум полтора-два, а то и три года.

Поэтому нам нужно просто к этому готовиться, никакого шапкозакидательства, никакого «завтра победим» – его априори быть не может. Единственный шанс завтра закончить войну – это капитуляция Украины, потому что капитуляция России не стоит на повестке дня», – заявил Тука.

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