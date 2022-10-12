Тука: «Это только начало. Западная ПВО не спасет. Нас ждет тяжелый экзамен»

Удары по украинским военным и инфраструктурным объектам, которые в предыдущие дни нанесла российская армия, будут продолжаться.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Туки, западные ПВО не помогут Украине справиться с такими ударами.

«Я бы советовал Виталию [Кличко] не бежать поперед батьки в пекло. То, что произошло, с моей точки зрения, – это только начало. Нас еще ждут очень тяжелые времена и обещать, что все будет сделано по графику – это, с моей точки зрения слишком самоуверенно.

В принципе, в том, что произошло, ничего сверх неожиданного не было. Разве что я ожидал, что такие действия со стороны Российской Федерации будут через месяц, когда, по всем расчетам, должны начаться первые заморозки», – сказал экс-чиновник.