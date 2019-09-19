Тука грозит вынести Зеленского за формулу Штайнмайера

19.09.2019, Киев, Игорь Петров

Потепление отношений с Россией и подписание договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе по формуле Штайнмайера вызовет бунт, как минимум, трети украинского общества.

Об этом в эфире Радио Голос Столицы заявил экс-заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Насколько мне известно две недели Россия требует от команды президента Зелинского согласиться на письменное заключение договоренностей по формуле Штайнмайера относительно Нормандской встречи, а президент Украины со своими коллегами пытаются избежать письменного заключения договоренностей.

Судя по всему, россияне пытаются получить письменное согласие Украины на заведомо неприемлемые для украинского общества условия.

Я надеюсь, что президент мог сначала дать согласие на формулу Штайнмайера, после этого с ними поработали специалисты, которые ему пояснили риски. Как минимум, треть общества готова взорваться если мы будем двигаться этим курсом», – заявил Тука.

Поего словам, потепление отношений с Россией, о котором заявлял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, невозможно.

«Если власть будет двигаться в направлении, как сказал Вадим Пристайко, «потепления отношений» (с Россией)…

Для меня это была шоковая фраза из уст министра иностранных дел. Какое может быть потепление отношений между агрессором и жертвой?

Если власть будет двигаться в направлении, то мы можем нарваться на серьезный внутренний конфликт.

Ни один из нас не примет что-то в духе антиукраинской формулы Штайнмайера. Что будет? Будем выносить антиукраинскую власть. Так как привыкли – майданы, майданы, майданы», – грозит Тука.

При этом Туку не волнует мнение трех четвертей граждан, которые голосовали за Зеленского.

«Ни в одной стране мира историю не двигало пассивное большинство. Даже если вспомнить начало военного конфликта в 2014 году, как бы это ни подавали в СМИ, что весь украинский народ восстал и поднялся, это было абсолютно не так. Именно поэтому пришлось проводить мобилизацию», – признался националист.