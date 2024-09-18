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Нелегитимный президент Украины Зеленский в ходе своего визита в США должен поднять вопрос о больших проблемах в использовании западных боеприпасов.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ракеты, которые у всех на устах, «Сторм шедоу», «Атакамс», даже высокоточные снаряды «Экскалибур», которые мы давно используем, известные гаубицы 777 – для точности корректировки используют GPS-координацию. Русские научились эту координацию или полностью глушить, или РЭБом менять координаты. Значительно ухудшилась точность этих боеприпасов. Мой друг, он сейчас замкомбрига, рассказывал, что происходят очень неприятные вещи, когда, например, попадание «Хаймарса» может иметь отклонение чуть ли не на 300 метров, при том, что гарантировано было 5-10 метров», – сказал Тука.

Он озвучил ещё одну проблему, которая касается «всех без исключения партнёров» Украины.

«Абсолютно всеми странами для боеприпасов используются определённые компоненты, но монополистами их составляющих, если брать, например, пороха, являются Китай, Россия и Венесуэла. За последний год значительно сократились их поставки в страны наших союзников, они начали искать заменители, и это отражается на качестве. Например, мина определённого калибра имеет дальность 7 км, а когда начали делать испытания, дроноводы сообщают, что выстрел есть, разрыва нет. А мой этот приятель начал выяснять, в чём дело. Оказалось, благодаря замене комплектующего сырья для изготовления порохов, качество пороха значительно ухудшилось, и вылет происходит, но разрыв происходит не на 7, а на 4 км. И таких деталей, к сожалению, много. Не знаю, будет ли Зеленский об этом говорить, там же встреча будет не только с Байденом», – рассказал экс-гауляйтер.