Тука: На фронте резко выросло количество русских дронов

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Украина не обладает теми видами вооружений, который могут решить в ее пользу ситуацию на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил экс-заместитель министра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука.

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«Все чаще поступают сообщения об обстрелах Краматорска. Это может свидетельствовать о том, что в каких-то планах есть идеи продвигаться и туда, чтобы захватить город», – опасается Тука.

По его словам, нет однозначного ответа на вопрос, научилась ли Украина противостоять российской армии.

«Год назад мы все в восторге кричали о получении «джавелинов». Этого оказалось мало. После этого мы пели о «Байрактарах». Они внесли свой вклад, но и этого мало. Затем были HIMARS, но и их недостаточно. Ибо современная война – это сложный и комплексный вопрос. Нет такого оружия, которое одно могло бы решить противостояние на линии фронта. Для достижения успеха требуется целый комплекс вооружений. В частности, авиация. А сейчас не можем похвастаться тем, что наши партнеры стремительно решают вопрос помочь нам с самолетами и вертолетами», – сокрушается собеседник издания.

Он пожаловался, что русские беспилотники стали доставлять ВСУ намного больше проблем.

«Должны признать, что русские быстро учатся на собственных ошибках. Постоянно изменяя тактику атак. Обратите только внимание, как увеличилось присутствие русских дронов. Они ежедневно наносят нам вред – не только висят в воздухе, русские еще и используют дроны-камикадзе для поражения украинских военных, огневых точек, блиндажей», – резюмировал Тука.