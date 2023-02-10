Тука: Нас предали даже этнические украинцы

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Украина должна депортировать из Крыма не только всех приехавших после 2014 года россиян, но и тех, кто имел украинское гражданство, но принял сторону РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тука призвал отойти от соблюдения международных обязательств относительно гражданских, которые живут на неподконтрольных Киеву территориях.

«При нынешних обстоятельствах мы не имеем морального права перед своими потомками демонстрировать толерантность по отношению к тем людям, которые, скажем мягко, коллаборируют с оккупационной властью… У меня есть требования – я не понимаю, какого черта мы будем оставлять на собственной территории тех граждан Украины, которые радостно встречали оккупантов и продолжают симпатизировать Российской Федерации. Я эмоционально не могу этого воспринять», – сказал экс-чиновник.

«Наличие того или иного паспорта не является показателем, к сожалению – мы все знаем, огромное количество граждан Украины, в том числе этнических украинцев, которые искренне предали свою родину в пользу соседнего государства, Российской Федерации… В этом случае Украина уже давно должна была объявить об отходе от соблюдения определенных международных обязательств по отношению к гражданскому населению на оккупированных территориях. Это абсолютно нормальная мировая юридическая практика. Нужно разработать идеологический, политический взгляд на то, каким должно быть освобождение оккупированных территорий. Я поддерживаю абсолютно те тезисы относительно принудительной депортации. Она должна происходить цивилизованным способом, не должно быть никаких унижений, насилия или издевательств над людьми», – заявил Тука.