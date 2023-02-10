Тука: Нас предали даже этнические украинцы

Анатолий Лапин.  
10.02.2023 11:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 986
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Украина должна депортировать из Крыма не только всех приехавших после 2014 года россиян, но и тех, кто имел украинское гражданство, но принял сторону РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна депортировать из Крыма не только всех приехавших после 2014 года россиян, но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Тука призвал отойти от соблюдения международных обязательств относительно гражданских, которые живут на неподконтрольных Киеву территориях.

«При нынешних обстоятельствах мы не имеем морального права перед своими потомками демонстрировать толерантность по отношению к тем людям, которые, скажем мягко, коллаборируют с оккупационной властью…

У меня есть требования – я не понимаю, какого черта мы будем оставлять на собственной территории тех граждан Украины, которые радостно встречали оккупантов и продолжают симпатизировать Российской Федерации. Я эмоционально не могу этого воспринять», – сказал экс-чиновник.

«Наличие того или иного паспорта не является показателем, к сожалению – мы все знаем, огромное количество граждан Украины, в том числе этнических украинцев, которые искренне предали свою родину в пользу соседнего государства, Российской Федерации…

В этом случае Украина уже давно должна была объявить об отходе от соблюдения определенных международных обязательств по отношению к гражданскому населению на оккупированных территориях.

Это абсолютно нормальная мировая юридическая практика. Нужно разработать идеологический, политический взгляд на то, каким должно быть освобождение оккупированных территорий. Я поддерживаю абсолютно те тезисы относительно принудительной депортации. Она должна происходить цивилизованным способом, не должно быть никаких унижений, насилия или издевательств над людьми», – заявил Тука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть