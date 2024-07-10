Тука о договоре Украины с Польшей: Очень мутный договор – никакой конкретики

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 18:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 165
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Подписанный договор по безопасности между Украиной и Польшей можно называть «прорывным документом» только в представлении офиса Зеленского.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписанный договор по безопасности между Украиной и Польшей можно называть «прорывным документом» только в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Ведущая попросила Туку уточнить, так будут поляки помогать сбивать русские ракеты, – или это ещё вопрос обсуждений с НАТО.

«У меня нет ответа на этот вопрос, ответов может быть, минимум, штук пять. Никакой конкретики. Там ещё есть одни  пункт о передаче Украине МиГ-29, но точно так же есть условие – только после того, как США полякам предоставят современные западные самолёты. Называть это каким-то прорывным документом – это только в представлении офиса президента», – сказал Тука.

«И надо признавать, что очень нечасто воздушные цели России залетают на территорию Польши. А имеет ли вообще право Польша как страна НАТО применять средства по безопасности по сбитию воздушных целей над территорией соседнего государства? У меня большие сомнения. Нужно тщательно изучить этот вопрос. Думаю, что нет.

Поэтому речь может идти только про случаи, когда ракеты или дроны России залетают на территорию Польши. Но таких случаев за 2,5 года было два», – добавил бывший украинский чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть