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Подписанный договор по безопасности между Украиной и Польшей можно называть «прорывным документом» только в представлении офиса Зеленского.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила Туку уточнить, так будут поляки помогать сбивать русские ракеты, – или это ещё вопрос обсуждений с НАТО.

«У меня нет ответа на этот вопрос, ответов может быть, минимум, штук пять. Никакой конкретики. Там ещё есть одни пункт о передаче Украине МиГ-29, но точно так же есть условие – только после того, как США полякам предоставят современные западные самолёты. Называть это каким-то прорывным документом – это только в представлении офиса президента», – сказал Тука.

«И надо признавать, что очень нечасто воздушные цели России залетают на территорию Польши. А имеет ли вообще право Польша как страна НАТО применять средства по безопасности по сбитию воздушных целей над территорией соседнего государства? У меня большие сомнения. Нужно тщательно изучить этот вопрос. Думаю, что нет. Поэтому речь может идти только про случаи, когда ракеты или дроны России залетают на территорию Польши. Но таких случаев за 2,5 года было два», – добавил бывший украинский чиновник.