Тука о ходе «курской операции ВСУ»: Сначала – чепчики в воздух, а потом плачем, что опять обманули

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Практика показала, что к информации о том, что русским в Курской области якобы снова грозит котёл, лучше относиться очень осторожно.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Есть определённые надежды, что какая-то часть русских оказалась в оперативном, по крайней мере, окружении. Я пытаюсь избегать таких слов, как котёл, полное окружение, блокада. Давайте вспомним, не так давно, когда были разрушены мосты реки, точно так же начали рассказывать, что русские оказываются в изоляции, в котле, в мешке, что угодно. Есть военный термин оперативное окружение, он не носит какого-то чрезвычайно кризисного характера. Он объясняет, что противник, который проводит оперативное окружение, совершает огневой контроль над логистическими путями. И для того, чтобы проводить или эвакуацию, или помогать боеприпасами или техникой и личным составом, нужно пройти через огневой контроль», – сказал Тука.

«Соответствует ли ситуация такой информации – к сожалению, пока что я не готов это подтвердить. Но лучше быть осторожным и взвешенным, чем начинать бросать чепчики в воздух, а через два-три дня лить крокодильи слёзы с воплями – нас опять обманули», – посоветовал бывший чиновник.