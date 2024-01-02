Тука о «могилизации» украинцев: «Какие права людей? Вперёд в окопы!»

Нет никакого сочувствия к тем украинцам, которых военкомы ловят по спортивным залам и горнолыжным курортам, они слишком рано «расслабили булки», поверив в сказки украинской пропаганды о скорой «перемоге».

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, бывший гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу откровенно, меня абсолютно не смущает и не раздражает эти кадры, например, из Драгобрата, с ресторанов, со спортивных учреждений, мне на это начхать. Меня больше волнуют постоянные рассказы наших военнослужащих о некомплекте вооружённых сил, в том числе на передовой. И меня интересует единственный вопрос, каким образом власть будет совершать пополнение недостачи личного состава, точка. Как они будут это делать – через визиты в массажные салоны, через передвижные публичные дома, в которых проститутки будут бесплатно предоставлять услуги, а за ними гуськом прямо с Драгобрата на лыжах вперёд на Марьинку – мне начхать, каким образом власть будет это делать. Если за два года у власти внутри ничего не шевельнулось, что этот вопрос надо немедленно решать, то я не собираюсь каким-либо образом приобщаться к тем вопросам, которые сегодня в обществе имеют негативные оттенки», – заявил Тука.

Он подчеркнул, что именно информационная политика действующей власти привела к негативному отношению к мобилизации.

«Что происходит в информационном поле государства: «война ненадолго, два-три дня», то, что наблюдаем сейчас – «два-три месяца, и мы с этим покончим», «весной будем пить кофе на набережной Ялты». Соответственно вся эта ватная публика, слушая эти доклады, казалось бы, государственных людей, начинает расслаблять булки. А ради чего напрягать своё очочко, говорит же Арестович, что через два месяца всё закончится, Буданов же сказал, что летом будем в Ялте. Нафиг оно мне надо, я перекантуюсь. А сейчас оказывается, что перекантоваться не выйдет. И вся эта кефирная масса – очочко…и они начинают вопить. И меня очень раздражает, что наши СМИ процентов 95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию. Вот меня это реально возмущает. И настолько возмущает, что уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд, защищать отчизну», – лютовал бывший гауляйтер.