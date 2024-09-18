Тука о прогнозах от Буданова о «крахе РФ»: Та же «кава в Ялте», только в профиль

Совершенно непонятно, зачем руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова превратили из профессионального диверсанта в очередного неумного спикера Банковой и элемент бездарной украинской пропаганды.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот человек по собственному согласию превратился из руководителя спецслужбы в ньюсмейкера и элемент нашей украинской неэффективной пропаганды. Скажу честно, когда Буданов молчит, я чувствую себя намного спокойнее, чем когда он выдаёт какие-то перлы.

Если объединить всех руководителей этого подразделения, то в сумме они дали публичных выступлений меньше, чем Буданов за это время. И даже не только наших. Зачем из профессионального диверсанта сделали какого-то спикера Банковой, мне абсолютно непонятно», – негодовал Тука.