Тука о прогнозах от Буданова о «крахе РФ»: Та же «кава в Ялте», только в профиль
Совершенно непонятно, зачем руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова превратили из профессионального диверсанта в очередного неумного спикера Банковой и элемент бездарной украинской пропаганды.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот человек по собственному согласию превратился из руководителя спецслужбы в ньюсмейкера и элемент нашей украинской неэффективной пропаганды. Скажу честно, когда Буданов молчит, я чувствую себя намного спокойнее, чем когда он выдаёт какие-то перлы.
Если объединить всех руководителей этого подразделения, то в сумме они дали публичных выступлений меньше, чем Буданов за это время. И даже не только наших. Зачем из профессионального диверсанта сделали какого-то спикера Банковой, мне абсолютно непонятно», – негодовал Тука.
«Иногда с таким умным видом выдаются такие абсолютно понятные тезисы, что непонятно, почему такое внимание к каким-то элементарным вещам, которые понимают и студенты университета. Для того, чтобы знать, что в России экономическая ситуация не в порядке, не нужно быть руководителем разведки… Но давать какие-то прогнозы, что летом следующего года всё шваркнется, грюкнется и гробнится – извините, это «кофе в Ялте», только большего масштаба», – возмущался Тука.
Спасибо!
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