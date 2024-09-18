Тука о прогнозах от Буданова о «крахе РФ»: Та же «кава в Ялте», только в профиль

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 20:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Совершенно непонятно, зачем руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова превратили из профессионального диверсанта в очередного неумного спикера Банковой и элемент бездарной украинской пропаганды.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно непонятно, зачем руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова превратили из профессионального диверсанта в...

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«Этот человек по собственному согласию превратился из руководителя спецслужбы в ньюсмейкера и элемент нашей украинской неэффективной пропаганды. Скажу честно, когда Буданов молчит, я чувствую себя намного спокойнее, чем когда он выдаёт какие-то перлы.

Если объединить всех руководителей этого подразделения, то в сумме они дали публичных выступлений меньше, чем Буданов за это время. И даже не только наших. Зачем из профессионального диверсанта сделали какого-то спикера Банковой, мне абсолютно непонятно», – негодовал Тука.

«Иногда с таким умным видом выдаются такие абсолютно понятные тезисы, что непонятно, почему такое внимание к каким-то элементарным вещам, которые понимают и студенты университета. Для того, чтобы знать, что в России экономическая ситуация не в порядке, не нужно быть руководителем разведкиНо давать какие-то прогнозы, что летом следующего года всё шваркнется, грюкнется и гробнится – извините, это «кофе в Ялте», только большего масштаба», – возмущался Тука.

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