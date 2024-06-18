Тука о провале саммита: Всё по лекалам «контрнаступа» – «влада снова перегрела ожидания»

Вадим Москаленко.  
18.06.2024 19:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На швейцарском саммите не удалось реализовать даже минимума ожиданий, однако офис Зеленского так распиарил мероприятие, что фактически вызвал разочарование у украинцев на пустом месте.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На швейцарском саммите не удалось реализовать даже минимума ожиданий, однако офис Зеленского так распиарил...

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Он отметил, что видит в украинском обществе и публикациях разочарование в результатах саммита, но не понимает, откуда оно взялось.

«Точнее так: я понимаю, что действующая власть искусственно формировала у людей завышенные ожидания чего-то – чуть ли не в воскресение закончится, а в понедельник уже мир наступит. На чём основывалась такая вера людей, кроме как на полном отсутствии критического мышления, а может и трезвого разума, мне непонятно.

Я говорил, что наибольший успех, которого может достичь это мероприятие, это хотя бы немного изменить позицию Индии, не более. Хотя, даже этого не произошло. И на чём сейчас основывается разочарование, просто не понимаю. Более того, думаю, что процентов 95 людей вообще не знают содержания этого коммюнике», – сказал Тука.

Он добавил, что на саммите и так рассматривалось всего три пункта из «формулы Зеленского», поскольку они были наименее конфликтные.

«То есть они имеют наибольшую поддержку среди участников такого мероприятия. Если бы добавили некоторые другие вопросы, которые содержатся в программе Зеленского, то подписантов было бы ещё меньше, а точнее, было бы ещё меньше участников...

И такой абсолютно нейтральный текст – его даже не все участники подписали. Поэтому я откровенно не могу понять, на чём у отдельной категории наших граждан основывались какие-то ожидания, которые сейчас не оправдались», – сокрушался экс-гауляйтер.

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