Тука объяснил, почему Украине не видать ни Крыма, ни Донбасса

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Мировое сообщество, отягощенное собственными проблемами и заботами, не уделяет должного внимания Украине, отодвинув её государственные и территориальные проблемы на второй, а то и на третий план.

Об этом в эфире «КРТ» заявил бывший глава Луганской ВГА, экс-замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине очень модно говорить о том, что, вот, мы вернём Крым, вернём Донбасс и так далее. А с вашей точки зрения, возможно ли это сделать, когда у нас в экономике просто крутое пике?», – спросил телеведущий Дмитрий Василец.

«В данный момент, конечно, если реально смотреть на вещи, то нет. Это связанные между собой вещи, я бы добавил сюда ещё третью составляющую, потому что Украину нужно рассматривать в глобальном мире, мы не изолированы. И наш внутренний кризис – только лишь одна из причин, по которым мы сейчас не в состоянии это сделать», – заявил Тука.

«Существует еще целый ряд причин: это, скажем так, достаточно прочное положение режима внутри Российской Федерации, это ряд международных вызовов, которые стоят перед всем международным сообществом (не только пандемия) – целый комплекс, который проблему Украины, на сегодняшний день, с топ-5 проблем отодвинул, может быть, даже на топ-15.

Есть ряд политических факторов, мы можем на эту тему долго говорить, в том числе и о коррупции и, к сожалению, мы очень часто идеализируем Западный мир, ставя его в пример, мы забываем или стесняемся говорить о том, что коррупция присутствует и там. И ничего сверхъестественного в этом нет», – заявил украинский экс-чиновник.