20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Тука объяснил, почему Украине не видать ни Крыма, ни Донбасса


Мировое сообщество, отягощенное собственными проблемами и заботами, не уделяет должного внимания Украине, отодвинув её государственные и территориальные проблемы на второй, а то и на третий план.

Об этом в эфире «КРТ» заявил бывший глава Луганской ВГА, экс-замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Украине очень модно говорить о том, что, вот, мы вернём Крым, вернём Донбасс и так далее. А с вашей точки зрения, возможно ли это сделать, когда у нас в экономике просто крутое пике?», – спросил телеведущий Дмитрий Василец.

«В данный момент, конечно, если реально смотреть на вещи, то нет. Это связанные между собой вещи, я бы добавил сюда ещё третью составляющую, потому что Украину нужно рассматривать в глобальном мире, мы не изолированы. И наш внутренний кризис – только лишь одна из причин, по которым мы сейчас не в состоянии это сделать», – заявил Тука.

«Существует еще целый ряд причин: это, скажем так, достаточно прочное положение режима внутри Российской Федерации, это ряд международных вызовов, которые стоят перед всем международным сообществом (не только пандемия) – целый комплекс, который проблему Украины, на сегодняшний день, с топ-5 проблем отодвинул, может быть, даже на топ-15.


Есть ряд политических факторов, мы можем на эту тему долго говорить, в том числе и о коррупции и, к сожалению, мы очень часто идеализируем Западный мир, ставя его в пример, мы забываем или стесняемся говорить о том, что коррупция присутствует и там. И ничего сверхъестественного в этом нет», – заявил украинский экс-чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть