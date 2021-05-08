Тука пересказал разговор Меркель с Макроном об Украине как «дурдоме»

08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Безответственные заявления официальных лиц из окружения президента Владимира Зеленского наводят Берлин, Париж и Москву на мысли о том, что пока Киев не «перебесится», с Украиной лучше дел не иметь.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала звучит тезис Зеленского о желании встретиться с Путиным один на один. Как на это реагирует Берлин и Париж? Наверное, с небольшим удивлением.

Через два дня звучит заявление посла Украины в Германии о том, что, а, вообще, может, Украине стоит вернуть ядерный статус? Какая реакция в Париже и Берлине? Наверное, растерянность возросла.

После этого у Кулебы, наверное, телефон был красного цвета: «А что у вас там с ядерным статусом, что это было?».

После этого появляется другое заявление ещё одного гения: а вообще нам стоит рассмотреть в качестве посредника между Зеленским и Путиным премьера Израиля Нетаньяху.

Наверное, связь между Меркель и Макроном уже 24х7 в режиме онлайн: «В том дурдоме есть хоть один взрослый, с кем разговаривать?».

Не успели они обсудить, что в головах, как выскакивает гений зелёной мысли с идеей – а давайте поговорим в Ватикане. А потом – а, может, лучше в Вене?» – напомнил Тука недавние «метания» администрации Зеленского.

«Какая реакция у любых системных политиков, неважно, какие фамилии – Меркель, Макрон, Путин, на такой гам? Скорее всего, похоже на какой-то огромный дурдом, с которым вообще не стоит иметь дел. Лучше дистанцироваться, пока они там или перебесятся, или наведут у себя порядок», – предположил экс-замминистра.