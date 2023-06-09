Тука: Полезные идиоты Зеленского сознательно избавляются от украинцев

Вадим Москаленко.  
09.06.2023 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Демография, Дзен, Общество, Политика, Украина


Подавляющее большинство бежавших из Украины людей уже адаптировались к новым условиям и не вернутся.

Об этом в эфире радио «Прямой FM» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подавляющее большинство бежавших из Украины людей уже адаптировались к новым условиям и не вернутся....

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«Мне понятно желание вернуть украинцев на родину, и я абсолютно его понимаю. Но надо трезво понимать – единственное, что может заставить человека вернуться на Родину – это привлекательность жизни на родине. Согласно международному опыту, если период вынужденной эмиграции составляет более двух лет, то 80% вынужденных эмигрантов, будь то беженцы от войны, или от стихийного бедствия, уже не возвращаются на родину.

Люди адаптируются к новым условиям, обрастают связями, находят работу или бизнес. И во второй раз начинать всё с нуля – такого желания нет. Только условия, которые создаст Родина для своих граждан, может подтолкнуть уехавших вернуться обратно», – сказал Тука.

Он пожаловался, что действия киевского руководства направлены только на одно – чтобы как можно людей выехало в другие страны.

«Делает ли нынешняя власть хоть что-то для создания таких условий? Абсолютно убеждён, что нет. Более того, некоторые действия команды Владимира Зеленского меня подталкивают к мысли, что специально или просто полезные идиоты, но совершают действия, которые наоборот, вынуждает всё больше граждан покидать нашу страну», – подытожил бывший чиновник.

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