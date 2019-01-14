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14.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина, Экономика
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Тука пришел в ярость от свободной экономической зоны Крыма

Закон о свободной экономической зоне Крыма принят в интересах олигарха Дмитрия Фирташа и фактически превратил крымчан в иностранцев на Украине.

Об этом в эфире украинского канала «Эспрессо» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время пересечения линии разграничения, например, житель Донецкой области, едущий на территорию, подконтрольную правительству, может провезти компьютер, шкаф и так далее, а житель Крыма не может. Потому что он считается как нерезидент, как иностранец. Это на основе закона о свободной экономической зоне Крыма”, – возмутился чиновник.

“Это позорный закон, который мы уже пытаемся изменить минимум три года. Это исключительно коррупционный закон, который действует исключительно в интересах пана Фирташа. Благодаря этому закону фактически работают два его предприятия – «Крымский Титан» и «Содовый», которые отправляют наружу свою продукцию под видом украинского товароизготовителя и при этом не платят ни копейки в бюджет Украины, потому что у нас свободная экономическая зона с оккупированным Крымом! Супер идея!», – негодует Тука.

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