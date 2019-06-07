07.06.2019
 
Донбасс, Политика, Украина
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Тука признал, что дал маху с «реинтеграцией Донбасса»

Каждый день промедления отдаляет процесс «реинтеграции» республик Донбасса в Украину.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил замминистра по делам «оккупированных» территорий Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, если процесс возвращения ЛДНР начнется уже сегодня, но он продлится не менее пяти лет.

«Я считаю, что с каждым днем процесс реинтеграции отдаляется. Если, например, в 16-м году я имел стойкое убеждение, что на протяжении двух-трех лет можно совершить и завершить процесс реинтеграции, то сегодня уже 19-й год и, по моему мнению, нам понадобится как минимум лет пять», – заявил Тука.

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