Тука призвал волонтеров и ВСУ к неповиновению режиму Зеленского

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Украинское общество должно подняться против своего президента Владимира Зеленского и его команды, которые обложили поборами волонтёрскую деятельность.

Об этом в эфире радио «Прямой FM» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десятки, а может и сотни тысяч наших граждан сейчас занимаются разными видами волонтёрской помощи. И эту армию волонтёров эти деятели [украинские чиновники] пытаются обложить налогами. Как это можно воспринимать в воюющей стране, как не какую-то диверсию? Понятно, какая будет реакция у этой армии волонтёров и у тех, кому они помогают, на такие действия со стороны власти», – сказал Тука.

Экс-замминистра призвал всех волонтёров и ВСУшников саботировать уплату налогов и другие инициативы киевского руководства.

«В лучшем случае они будут пытаться саботировать все эти попытки налогообложения. Так и я буду делать – ни одной копейки не заплачу, и пускай на это не рассчитывает никто – ни Минфин, ни налоговая, ни ГБР, ни СБУ. Никому из них ни одной копейки не дам. А как на это посмотрят те ребята, которые сейчас нас с вами защищают? Мягко говоря, с недоумением. А как на это посмотрят семьи тех ребят, которые сейчас воюют, ежедневно рискуя жизнью? Тех людей, которые помогают отцу, или сыну, или брату, действующая власть пытается загнать в глухой угол», – добавил он.