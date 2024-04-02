Тука пророчит наступление ВС РФ на Киев

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Россия накопила на территории Белоруссии большое количество тяжелого вооружения и может в кратчайшие сроки перебросить к нему большое количество личного состава, чтобы снова пойти на Киев.

Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил экс-гауляйтер Луганской области, бывший замминистра реинтеграции Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, хоть на этот момент объективных данных о концентрации и подготовке к наступательным действиям с севера нет, но я не могу исключать, что в любой момент россияне могут попытаться сделать вторую атаку на Киев с территории Белоруссии», – сказал экс-чиновник.

«По моим данным, они накопили на территории Республики Беларусь достаточно тяжелого вооружения под видом ремонта. Но оно там уже находится довольно длительное время. Если оно уже было отремонтировано, то его следует, по логике, возвращать собственнику и возвращать на театр боевых действий. Но оно там стоит и хранится. Фактически остается лишь пополнить его личным составом, а для России перевести несколько тысяч военнослужащих на территорию Белоруссии – это дело нескольких часов. Так что я не исключаю и подобного сценария», – заявил Тука.