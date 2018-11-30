Тука пугает новыми военными базами РФ возле Донбасса

30.11.2018, Киев, Владимир Гладков

За время вооружённого конфликта в Донбассе Россия построила две военные базы – в Ростовской области и севернее.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не буду рассказывать детали, так как эта информация под грифом и у меня нет полномочий её оглашать, но не секрет, что Россия наращивает военное присутствие вдоль сухопутной границы с Украиной. Построены две новые военные базы – одна на территории Ростовской области, другая севернее», – рассказал украинский чиновник.

«То есть, на протяжении военного конфликта на востоке Украины Российская Федерация успела построить две новы военные базы, которых не было до 2014 года?» – уточнил ведущий.

«Это не тайна, они этого не скрывают», – ответил Тука.