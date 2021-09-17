Тука пугает Украину новыми народными республиками Юго-Востока

17.09.2021 15:20 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Россия лишь временно отложила сценарий «Новороссия», который планировалось реализовать на территории восьми областей Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому таблоиду «Обозреватель» заявил экс-замминистра по вопросам подконтрольных киевскому режиму территорий Георгий Тука.

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«У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен. Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена. Вместе с тем это не означает, что для реализации этого сценария необходимо полномасштабное применение вооруженных сил РФ. Все это может быть реализовано в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементы крымского сценария, элементы сценария, реализованного на Донбассе», – считает Тука.

По его словам, Россия может использовать те или иные предпосылки для возникновения конфликтной ситуации внутри Украины с применением пророссийских сил, в том числе политических.

«Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сокрушается экс-чиновник.