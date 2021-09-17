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17.09.2021 15:20 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Юго-Восток
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Тука пугает Украину новыми народными республиками Юго-Востока

Новости УкраиныРоссия лишь временно отложила сценарий «Новороссия», который планировалось реализовать на территории восьми областей Украины....

Россия лишь временно отложила сценарий «Новороссия», который планировалось реализовать на территории восьми областей Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому таблоиду «Обозреватель» заявил экс-замминистра по вопросам подконтрольных киевскому режиму территорий Георгий Тука.

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«У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен. Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена. Вместе с тем это не означает, что для реализации этого сценария необходимо полномасштабное применение вооруженных сил РФ. Все это может быть реализовано в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементы крымского сценария, элементы сценария, реализованного на Донбассе», – считает Тука.

По его словам, Россия может использовать те или иные предпосылки для возникновения конфликтной ситуации внутри Украины с применением пророссийских сил, в том числе политических.

«Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сокрушается экс-чиновник.

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