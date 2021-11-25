Тука: Путин заполонил беженцами даже Германию

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Все потоки мигрантов, которые в последнее время захлестнули страны Европы, якобы были организованы и направляются из Кремля.

Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-губернатор подконтрольной киевскому режиму части Лугащины Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо честно признавать, что сто процентов действий белорусской власти контролируется кремлёвской администрацией. Лукашенко сам подскочить на месте не сможет, если ему этого не позволит Путин. Цивилизованный мир должен наконец-то признать – Россия придумала и очень успешно применила эту живую силу людей для дестабилизации ситуации в европейском сообществе», – сказал Тука.

Он уверяет, что даже миграционный кризис 2015 года якобы был организован Россией.

«Впервые это произошло, когда началась безумная волна сирийских беженцев. Я именно в то время несколько раз был в командировках в разных городах Европы. Особо меня шокировала ситуация в Германии, которая самая мощная, экономически и финансово, страна Европы», – добавил экс-чиновник.

«Общаясь с чиновниками, я видел в них растерянность – даже они были не готовы к такому развитию событий, не знали, на что и как реагировать. Ведь принять – приняли. И встаёт вопрос обеспечения жильём, поиска работы, обучения, интеграция этих чужаков в европейское сообщество», – резюмировал экс-замминистра.