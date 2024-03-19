Тука: Путина президентом признаем ради подписания капитуляции

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Украина разразится громким политическим заявлением относительно президентских выборов в РФ, однако на деле признает победу Владимира Путина.

Об этом на канале «Newsroom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет сомнения, будет заявление Верховной рады, которым она откажется признавать выборы. Но это не будет означать, что Украина не признает президента Путина. Представьте себе ситуацию: Путин хочет капитулировать, Россия готова капитулировать – кто будет подписывать акт капитуляции? С кем проводить переговоры?» – сказал бывший чиновник.

Он добавил, что таким же образом поступит и большинство стран.

«Если вы признаёте, что Путин – это не президент, соответственно, Лавров – не министр иностранных дел и так по всей цепи. С кем? Нет таких людей. Поэтому я уверен в том, что политическое заявление будет, как и от преимущественного большинства парламентов, но до непризнания Путина президентом России не дойдёт», – заявил Тука.