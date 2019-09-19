19.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Тука рассказал, когда наступит «благоприятный момент» для возвращения Крыма

В настоящее время Украина не может ничего сделать для возвращения Крыма, кроме введения дополнительных санкций.

Но Россия рано или поздно «прекратит существование» и тогда Украина сможет вернуть Крым.

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Об этом в эфире Радио Голос Столицы в очередной раз заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент «Политнавигатора».

При этом Тука утверждает, что Россия не распалась после 90-х исключительно благодаря США.

«Я чудесно помню 90-е годы, когда Россия трещала о швам и лишь с помощью США удалось сохранить единство этого государства.

Я убежден, что процесс распада России может произойти в любое время.

Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращение контроля над Крымом.

Сейчас мы реально не можем сделать ничего, кроме введения дополнительных санкций», – рассудил Тука, так и не пояснив, когда же, хотя бы приблизительно, наступит «конец России».

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