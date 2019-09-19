Тука рассказал, когда наступит «благоприятный момент» для возвращения Крыма
В настоящее время Украина не может ничего сделать для возвращения Крыма, кроме введения дополнительных санкций.
Но Россия рано или поздно «прекратит существование» и тогда Украина сможет вернуть Крым.
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Об этом в эфире Радио Голос Столицы в очередной раз заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент «Политнавигатора».
При этом Тука утверждает, что Россия не распалась после 90-х исключительно благодаря США.
«Я чудесно помню 90-е годы, когда Россия трещала о швам и лишь с помощью США удалось сохранить единство этого государства.
Я убежден, что процесс распада России может произойти в любое время.
Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращение контроля над Крымом.
Сейчас мы реально не можем сделать ничего, кроме введения дополнительных санкций», – рассудил Тука, так и не пояснив, когда же, хотя бы приблизительно, наступит «конец России».
Спасибо!
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