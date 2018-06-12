12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Тука разочарован безответственной позицией Запада и охладевшими к майданщикам украинцами

Запад разменивает европейские принципы на свои бизнес-интересы, а украинцы жаждут ехать в «страну-агрессор» на ЧМ-2018, чтобы смотреть футбол, а не петь матерные частушки про Путина.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

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По словам чиновника, позиции лидеров Германии и Франции относительно поддержки Украины официально остаются неизменными.

“Но не нужно забывать, что вместе с тем, вопреки всем декларациям о поддержке, Германия строит «Северный поток-2», прекрасно понимая негативные последствия этого бизнес-проекта для Украины и, возможно, для всей Европы. Многие отказываются понимать всю опасность, которой подвергается западноевропейская цивилизация в целом, если она начинает поступаться какими-либо своими принципами, такими как права человека, международное гуманитарное право, признание международных институций, уважение международно признанных границ.

Если она начинает разменивать эти основоположные принципы на какие-то бизнес-интересы, это может привести к крайне негативным последствиям вообще для институций Западной Европы как цивилизации, которая оформлена в виде ЕС», – сказал Тука.

Он посетовал, что и на Украине с поддержкой майдановского курса страны всё обстоит далеко не безоблачно.

«Вынужден отметить, что с 2014-2015 года и активность поддержки, и количество людей, которые вообще интересуются проблемами востока и Крыма значительно уменьшилось. Я не воспринимаю тезис о том, что людей сейчас больше интересуют тарифы или другие внутренние факторы, так как одно от другого абсолютно не зависит.

Что касается участия украинских болельщиков (на ЧМ-2018 в РФ – ред.) Знаете, если бы туда поехали те наши болельщики, которые в 2014 году сочинили вам известную песенку про Путина, тогда бы я это воспринимал. А если просто едут люди на шоу – то здесь без комментариев», – разочарованно отметил Тука.