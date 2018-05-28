28.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика

Тука сетует, что западные санкции против России использованы только на 10 %


Западные и украинские санкции могут развалить РФ, как это произошло с Советским Союзом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

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«Я рассчитываю на усиление давления на Россию, на усиление санкций против России, на разрушение экономики России, более решительные действия в этом направлении. И только таким способом можно достичь цели. У нас, у всех с вами, есть хороший пример из собственной жизни. Существовала самая большая империя в мире – Советский Союз, который был уничтожен именно тамим путем, без единого выстрела. Он был уничтожен, его не существует, все. Именно санкционным путем…Я не стремлюсь к какой-то Третьей мировой войне, а экономически, по моим оценка, объединенный Запад не использовал даже 10-ти процентов экономических возможностей», – заявил Тука.

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