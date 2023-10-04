Тука: «Спасибо Маску за «Старлинки», но он больной на голову»

Вадим Москаленко.  
04.10.2023 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 578
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина


Миллиардер Илон Маск не имеет права в оскорбительной для Киева форме комментировать ход войны на Украине.

Об этом на канале «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Миллиардер Илон Маск не имеет права в оскорбительной для Киева форме комментировать ход войны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Экс-чиновник гневно прокомментировал один из последних постов Маска в соцсети, где миллиардер высмеивает попрошайничество Зеленского.

«Когда я смотрю на фигуру Маска, я все время вспоминаю, что в истории существует множество примеров, когда выдающиеся личности – учёные, изобретатели, писатели, политики, люди, которые оставили реальный след в истории всего человечества, имели какие-то, мягко говоря, эпатажные действия, поступки, поведение.

Я не могу сказать, что адекватный человек может таким образом или шутить, или троллить. С моей точки зрения, это может делать только человек больной на голову. Что я могу сказать? Илон Маск больной на голову гений», – сокрушается Тука.

Он добавил, что реагировать на такой вызов – только себе во вред, однако всё же оставлять без официальной реакции это нельзя.

«Каким образом реагировать? Обществу украинскому вообще не стоит на это реагировать, потому что повлиять на мироощущение этого человека мы с вами не способны, а поднимать вокруг него хайп – это фактически только лишь усиливать влияние его личной точки зрения или его заметки.

Что касается украинской власти, думаю, что кто-то, скорее всего из среднего звена МИД, даже не на уровне посла в США, должно одно лицо один раз отреагировать приблизительно в таком контексте, что это не дело бизнесмена таким образом комментировать ход войны на Украине, вот и всё», – посоветовал бывший чиновник.

«Однако вместе с тем этот человек – гений в другом направлении, я это воспринимаю абсолютно нормально, отдаю ему должное. Давайте искренне благодарить его хотя бы только за «Старлинки», без каких мы бы сейчас – я даже не могу представить, как бы мы воевали, честно скажу. Болезненно? Болезненно. Ну и что поделаешь, какой спрос с дурака?» – возмущался Тука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть