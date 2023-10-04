Тука: «Спасибо Маску за «Старлинки», но он больной на голову»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Миллиардер Илон Маск не имеет права в оскорбительной для Киева форме комментировать ход войны на Украине.

Об этом на канале «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Экс-чиновник гневно прокомментировал один из последних постов Маска в соцсети, где миллиардер высмеивает попрошайничество Зеленского.

«Когда я смотрю на фигуру Маска, я все время вспоминаю, что в истории существует множество примеров, когда выдающиеся личности – учёные, изобретатели, писатели, политики, люди, которые оставили реальный след в истории всего человечества, имели какие-то, мягко говоря, эпатажные действия, поступки, поведение. Я не могу сказать, что адекватный человек может таким образом или шутить, или троллить. С моей точки зрения, это может делать только человек больной на голову. Что я могу сказать? Илон Маск больной на голову гений», – сокрушается Тука.

Он добавил, что реагировать на такой вызов – только себе во вред, однако всё же оставлять без официальной реакции это нельзя.

«Каким образом реагировать? Обществу украинскому вообще не стоит на это реагировать, потому что повлиять на мироощущение этого человека мы с вами не способны, а поднимать вокруг него хайп – это фактически только лишь усиливать влияние его личной точки зрения или его заметки. Что касается украинской власти, думаю, что кто-то, скорее всего из среднего звена МИД, даже не на уровне посла в США, должно одно лицо один раз отреагировать приблизительно в таком контексте, что это не дело бизнесмена таким образом комментировать ход войны на Украине, вот и всё», – посоветовал бывший чиновник.

«Однако вместе с тем этот человек – гений в другом направлении, я это воспринимаю абсолютно нормально, отдаю ему должное. Давайте искренне благодарить его хотя бы только за «Старлинки», без каких мы бы сейчас – я даже не могу представить, как бы мы воевали, честно скажу. Болезненно? Болезненно. Ну и что поделаешь, какой спрос с дурака?» – возмущался Тука.