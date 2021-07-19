19.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Новороссия, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Просмотров:

Тука: Статья Путина – свидетельство, что проект Новороссия не забыт

Новости УкраиныНедавняя статья президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев говорит о том,...

Недавняя статья президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев говорит о том, что Россия не отказалась от плана по воссозданию Новороссии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-губернатор Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Я не думаю, что люди, которые серьезно занимаются политическими процессами в Украине, отбросили вообще тезисы о так называемой Новороссии. Этот проект никуда не делся. То, что не смогли его на быструю руку реализовать в 14-15 годах, это абсолютно не значит, что о нем забыли.

Приблизительно месяца два назад снова достаточно активно в российских средствах массовой информации начали рассказывать об этом проекте. В принципе, много в чем эти «границы», которые нарисовал в своих научных работах Путин, они совпадают с теми границами, которые рисуются в проекте «Новороссия», – заявил Тука.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть