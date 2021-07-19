Тука: Статья Путина – свидетельство, что проект Новороссия не забыт

19.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Недавняя статья президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев говорит о том, что Россия не отказалась от плана по воссозданию Новороссии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-губернатор Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я не думаю, что люди, которые серьезно занимаются политическими процессами в Украине, отбросили вообще тезисы о так называемой Новороссии. Этот проект никуда не делся. То, что не смогли его на быструю руку реализовать в 14-15 годах, это абсолютно не значит, что о нем забыли. Приблизительно месяца два назад снова достаточно активно в российских средствах массовой информации начали рассказывать об этом проекте. В принципе, много в чем эти «границы», которые нарисовал в своих научных работах Путин, они совпадают с теми границами, которые рисуются в проекте «Новороссия», – заявил Тука.