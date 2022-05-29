Тука требует исключить Венгрию из НАТО и ЕС

29.05.2022  20:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Украина
Новости Украины

Компенсация Венгрии от ЕС за отказ от российских энергоносителей ничего не даст. Будапешт будет требовать ещё и ещё.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «оккупированных» территорий, экс-глава подконтрольной киевскому режиму части Луганщины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что касается непосредственно принятия шестого пакета, против которого выступает Орбан, то, насколько мне известно, речь идёт о компенсации Будапешту в виде 800 миллионов евро за якобы экономические потери Венгрии, благодаря остановки закупок российских энергоносителей.

Думаю, что в течение недели этот вопрос будет урегулирован, но каким образом? Скорее всего, руководители европейской организации и ЕС найдут механизм и предложат его Венгрии – эту самую денежную компенсацию», – сказал Тука.

У него поинтересовались, остановится ли Будапешт на этих требованиях.

«Ясное дело, что не остановится. Это далеко не первый и далеко не последний демарш Будапешта. Поэтому, по моему мнению, единственным действенным шагом в отношении этой страны было бы исключение Венгрии и из ЕС, и из НАТО», – предложил бывший чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть