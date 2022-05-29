Тука требует исключить Венгрию из НАТО и ЕС

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Новости Украины

Компенсация Венгрии от ЕС за отказ от российских энергоносителей ничего не даст. Будапешт будет требовать ещё и ещё.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «оккупированных» территорий, экс-глава подконтрольной киевскому режиму части Луганщины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается непосредственно принятия шестого пакета, против которого выступает Орбан, то, насколько мне известно, речь идёт о компенсации Будапешту в виде 800 миллионов евро за якобы экономические потери Венгрии, благодаря остановки закупок российских энергоносителей. Думаю, что в течение недели этот вопрос будет урегулирован, но каким образом? Скорее всего, руководители европейской организации и ЕС найдут механизм и предложат его Венгрии – эту самую денежную компенсацию», – сказал Тука.

У него поинтересовались, остановится ли Будапешт на этих требованиях.

«Ясное дело, что не остановится. Это далеко не первый и далеко не последний демарш Будапешта. Поэтому, по моему мнению, единственным действенным шагом в отношении этой страны было бы исключение Венгрии и из ЕС, и из НАТО», – предложил бывший чиновник.