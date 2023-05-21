Тука: Учителя, работавшие с русскими, будут поражены в правах на 15-20 лет

Вадим Москаленко.  
21.05.2023 22:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Образование, Политические репрессии, Украина


На территориях, отбитых ВСУ у России, работавшие по российским программам учителя будут поражены Украиной в правах и возможности работать по специальности.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территориях, отбитых ВСУ у России, работавшие по российским программам учителя будут поражены Украиной...

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«Немалая часть учителей пошла на коллаборационизм с оккупантом, это не новость. И встаёт вопрос, который якобы звучит риторически, но, с моей точки зрения, ответ на который должен быть довольно однозначный. Такие люди в дальнейшем не имеют никакого морального права заниматься воспитанием украинских детей, точка.

Здесь не место для дискуссий, это должно быть решено раз и навсегда. Если ты согласился сотрудничать с оккупантом – это точка на твоей карьере. Забудь про воспитание детей.

Иди торгуй, если твоя учёба – военное преступление, торгуй, лови рыбу, руби лес, что хочешь делай, но к определённым категориям деятельности должен быть запрет.

Ограничение гражданских прав тех людей, которые себя проявили в коллаборационизме с оккупантом. Речь идёт, в первую очередь, о запрете для этих людей на 10-20 лет избираться на избирательные должности, принимать участие в избирательных кампаниях и принимать участие в избирательном процессе.

Как минимум эти все люди должны быть лишены влияния на нашу внутреннюю политику», – заявил Тука.

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