Тука жалуется: «Командиры ВСУ отжимают поставленные волонтерами внедорожники»
Автомобили, которых катастрофически не хватает ВСУ на линии фронта, разъезжают раскрашенными в камуфляжные цвета по Киеву.
Об этом в своём видеоблоге заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я общаюсь с рядовым составом. Информации мне рассказывают очень много, начиная от того, как командиры отжимают автомобили, которые передают волонтёры, используя их не по назначению.
Я не могу понять, почему я очень часто вижу, как по Киеву ездят джипы 4Х4, явно не новые, не приобретённые за личные деньги, в камуфляже соответствующем, довольно часто с военными номерами. Я не могу понять, что они делают в Киеве. Они должны работать на передовой. Даже не в штабах подразделений», – сказал экс-чиновник.
«У меня сын непосредственно уже несколько месяцев пребывает на «нуле» [на передовой]. Я хорошо знаю потребности наших парней на «нуле» в окопах и блиндажах непосредственно на линии фронта. Там должны находиться такие автомобили, которых катастрофически не хватает», – негодует Тука.
Спасибо!
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