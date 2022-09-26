Тука жалуется: «Командиры ВСУ отжимают поставленные волонтерами внедорожники»

26.09.2022  15:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 564
 
Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина
Новости Украины

Автомобили, которых катастрофически не хватает ВСУ на линии фронта, разъезжают раскрашенными в камуфляжные цвета по Киеву.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Автомобили, которых катастрофически не хватает ВСУ на линии фронта, разъезжают раскрашенными в камуфляжные цвета...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я общаюсь с рядовым составом. Информации мне рассказывают очень много, начиная от того, как командиры отжимают автомобили, которые передают волонтёры, используя их не по назначению.

Я не могу понять, почему я очень часто вижу, как по Киеву ездят джипы 4Х4, явно не новые, не приобретённые за личные деньги, в камуфляже соответствующем, довольно часто с военными номерами. Я не могу понять, что они делают в Киеве. Они должны работать на передовой. Даже не в штабах подразделений», – сказал экс-чиновник.

«У меня сын непосредственно уже несколько месяцев пребывает на «нуле» [на передовой]. Я хорошо знаю потребности наших парней на «нуле» в окопах и блиндажах непосредственно на линии фронта. Там должны находиться такие автомобили, которых катастрофически не хватает», – негодует Тука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть