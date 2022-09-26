Тука жалуется: «Командиры ВСУ отжимают поставленные волонтерами внедорожники»

Автомобили, которых катастрофически не хватает ВСУ на линии фронта, разъезжают раскрашенными в камуфляжные цвета по Киеву.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общаюсь с рядовым составом. Информации мне рассказывают очень много, начиная от того, как командиры отжимают автомобили, которые передают волонтёры, используя их не по назначению.

Я не могу понять, почему я очень часто вижу, как по Киеву ездят джипы 4Х4, явно не новые, не приобретённые за личные деньги, в камуфляже соответствующем, довольно часто с военными номерами. Я не могу понять, что они делают в Киеве. Они должны работать на передовой. Даже не в штабах подразделений», – сказал экс-чиновник.