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Даже если все «западные партнёры» не только передадут Киеву всё имеющееся оружие, но и сами примут участие в боевых действиях против России, понадобится более полугода, чтобы победить русских.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный сценарий быстрого завершения войны – это капитуляция Украины. К сожалению, Россия – это не Люксембург. И даже если получить в полном необходимом объёме всё вооружение, которым владеют наши союзники, всё равно это не будет означать, что ВСУ (даже вместе с союзниками!) удастся за полгода завершить войну. Кроме того, недавно один уважаемый эксперт сказал: а скажите, есть хоть один человек, который не осознаёт, что на следующий день после остановки горячей фазы и Украина, и Россия начнут готовиться к следующей войне? У меня тоже такой вопрос. Верит ли кто-то, что подписав какие-то бумажки с Россией, даже отдав им Запорожье и Херсон, это приведёт к миру? С одной стороны, русские не скрывают, что они заинтересованы в контроле над всей Украиной… [Такой мир] приведёт, если не к моментальной, то очень быстрой смене власти на Украине. А во-вторых, настроения в обществе на сто процентов будут превалировать реваншистские», – рассуждал Тука.

«Если честно, мне начхать и на этот форум, и на наличие или отсутствие на нём России. Россию можно остановить исключительно силой. Никакие форумы, никакие международные конференции её не остановят. Хватит уже заниматься этим словоблудием!», – подстрекал экс-гауляйтер.