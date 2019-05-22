Тухлый форшмак от Зеленского

22.05.2019, Киев, Александр Ростовцев

Новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан (бывший юрист Коломойского) заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вопросы референдума затронут конфликт в Донбассе, в котором, как уверены в Киеве, Вооруженные Силы России принимают непосредственное участие.

Одновременно Богдан признал, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу и назвал будущий закон о референдуме «основным направлением деятельности».

В этом решении коллективного Зеленского прекрасно всё. И, похоже, клоуны, привыкшие кувыркаться на разминках команд КВН и телевизионных капустниках, в упор не замечают не только подводных, но и надводных камней.

Первым делом следует вспомнить, что все 28 лет «незалежности» украинские самостийники до судорог боялись самого слова «референдум», угрожавшего им потерей Крыма и, возможно, Закарпатья.

Приняв закон о референдуме, им придётся столкнуться с крайне неприятной необходимостью признания крымского и донбасского референдумов. Почему тогда, спрашивается, люди в Крыму, в Донбассе или Харькове обязаны подчиняться власти упырей и путчистов, действующей по сей день?

Далее, очень хотелось бы увидеть и услышать реакцию на эти чудесные инициативы Зели министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ведь если референдум состоится, украинская сторона начнёт требовать от России договариваться на условиях Киева, без учёта мнения российской стороны. Звучит, как анекдот, но в бункере Зеленского они это на полном серьёзе.

Нет, понятно, что реакция будет в духе сакраментального «Д,Б», но хочется надеяться, что глава российского внешнеполитического ведомства выдаст что-нибудь новенькое, достойное занесения на скрижали.

Непонятно также, зачем выставлять на референдуме пунктом переговоры по Донбассу, поскольку Украиной уже подписаны Минские договорённостями, одобренные Совбезом ООН. Резолюции Совбеза не обсуждаются ни на каких референдумах, а являются обязательными для исполнения страной, для которой они принимались.

И что, спрашивается, произойдёт, если результаты референдума имени Зеленского вступят в противоречие с резолюцией Совбеза ООН по Донбассу? Зеля будет лично метаться между ООН, Россией, Донецком и Луганском c бумажкой в руках, где прописаны шумерские хотелки? «Немедленно договаривайся со мной, а то…». А то что?

На какое общение надеется президент-комик, сразу же после инаугурации потребовавший от американской делегации обложить Россию новыми санкциями, «ибо сами мы обгадились»?

Как видно, даже такой благородный инструмент народного волеизъявления, как референдум, может быть заранее опошлен и превращён в клоунаду избранными на безрыбье.

Если вы действительно жаждете мира – может, сначала придётся признать нынешний статус Крыма и ЛДНР, причём, ЛДНР – с границей, в точности совпадающей с административными границами областей, где и проходил референдум в 2014 году?

Кстати, вернувшийся в Киев «политэмигрант» Портнов, бывший замглавы администрации Януковича, а также бывший юрист Тимошенко, предлагает отдать под суд Порошенко за подписание Минских соглашений. По словам Портнова, договор подписан неправильно: на первое место надо было ставить возврат границы под контроль Украины, а потом уже всё остальное.

Если Портнов выиграет суд, вердикт будет выгоден тем, кто лоббирует пересмотр Минских соглашений – чтобы, например, включить в состав переговорщиков по Донбассу представителей США и Великобритании, а Россия осталась в изоляции при принятии решений, что перекликается с предвыборными заявлениями Зели.

Это прекрасно характеризует, что за кадры собираются вокруг Зеленского, а ведь приезд Портнова на Украину было воспринято многими, как признак возвращения старых-добрых времён. Ну как тут не вспомнить «вешать будем потом»…

Из следующего заявления Зеленского, пересказанного партнером Коломойского – депутатом партии «Видродження» Виталием Хомутынником, становится понятно, почему

нардепы так быстро очистили полянку и согласились на ускоренную инаугурацию и самороспуск.

Если верить информации Хомутынника, Зеля устроил договорняк с нардепами и Гройсманом. Согласно этому плану, Верховная Рада избавится от мажоритарщиков и будет наполняться исключительно по партийным спискам. Обещается, что списки будут полностью открыты для изучения избирателей. Кроме того, проходной барьер понижается с 5% до 3%.

Это сделано якобы с целью введения императивного мандата – механизма досрочного отзыва депутатов, не оправдавших народного доверия.

То есть, подстёгивая инаугурацию через договорняк с нардепами, Зеля открывает ворота в Раду «трёхпроцентникам», представленных в массе своей отморозками и фашистами. Тем самым, расклад сил в украинском парламенте, спрогнозированный недавними соцопросами, меняется в еще более худшую сторону.

Как там будет с отзывом плохих депутатов – надо ещё посмотреть, но то, что изрядно «похудевшие» блоки «порохоботов» и Тимошенко получат уверенную поддержку от возвращения упоротых, – к бабке не надо ходить.

Суммируя новые инициативы Зеленского, можно с уверенностью заключить: это очередной путь в никуда под аккомпанемент «старых песен о главном», сохранение «статус-кво», выгодного США в первую очередь.

Такой вот тухлый форшмак для ватников приготовлен на политической кухне шефа Коломойского. Теперь ешьте, не обляпайтесь…