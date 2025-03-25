Тупая система: ТЦК воруют инженеров оборонпрома – ВСУшник

На Украине впору создавать «индустриально-технологический ТЦК», чтобы ходить по окопам и силой оттуда вызволять инженеров и прочих важных работников, которых «могилизаторы» до этого выловили прямо на проходных.

Об этом в интервью каналу «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас локальное производство гораздо сложнее, и не по объективным причинам, что у нас налёты на энергетику, российские бомбардировки, а из-за того, что бизнес-условия здесь сейчас страшные. Хуже, чем когда-либо на Украине. Инженеров воруют, работников воруют, сложно забронировать. Я знаю больших производителей, которые не могут себя нормально забронировать от террора со стороны ТЦК. И это вредит непосредственно тем, кого, казалось бы, ТЦК должна была обеспечить. Нет государственной политики. Никто не дал механизм для того, чтобы ТЦК определяла – этих нужно, а этих не нужно, это у нас, к сожалению, немного хаотичный процесс… То есть, система чрезвычайно тупая, она не различает инженера, не инженера, такого понятия вообще, как мобилизация на производство, у нас нет. Просто ТЦКшникам нужно выполнить план, они действуют в границах своих полномочий, и иногда я знаю, действительно, массовые случаи прихода их на государственные оборонные предприятия. То есть, куда уже больше официального статуса, тем не менее, государственные предприятия страдали от того, что у них, там, забирают работников», – сказал Луценко.