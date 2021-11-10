«Тупо возвращаемся в 90-е». Украинские эксперты оценили ситуацию в энергетике

Новости Украины

Украина докатилась до того, что вопрос о веерных отключениях решает руководство Белоруссии, с которым официальный Киев находится в натянутых отношениях.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Корнейчука, в стране снова начнутся отключения электроэнергии, как это было в 90-х годах, потому что власть ничего не сделала для обеспечения энергобезопасности государства.

«Об этой ситуации мы говорили еще летом и с лета ничего не изменилось, ничего не было сделано со стороны Кабинета министров, ничего не было сделано со стороны президента. Сейчас, когда мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас на носу могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию, а она может дать, а может и не дать», – сказал аналитик.

«Вообще-то у нас с Белоруссией сложные отношения, мы вообще-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили и так далее. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут у Украины веерные отключения или не будут», – заявил Корнейчук.

А по мнению эксперта в отрасли ЖКХ Анны Логозяк, Украина снова погрузится в атмосферу 90-х, если в ближайшее время не заключит прямые договоры с Россией.

«Я считаю, что если завтра или в ближайшие десять дней они не примут решение о том, что нам нужно заключать договоры с нашими бывшими партнерами, с которыми мы разбили все горшки, которые только могли, то нас действительно ждут веерные отключения», – отметила она.

«Мы уже придумали, что у нас дети не пойдут в садики, школы и тому подобное, дабы как-то уйти от компенсации газа и не отапливать эти помещения, теперь мы будем придумывать что-то еще, веерные отключения, работу лифтов, транспорта – троллейбусов, которые ездят пока что от электроэнергии, жить в каких-то графиках. Мы тупо возвращаемся в 90-е», – резюмировала Логозяк.