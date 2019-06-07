«Тупое, жадное, унылое стадо»: Медведчук идёт на выборы с Кивой, назвавшим русских «варварами»

07.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Считавшийся близким к главе МВД Арсену Авакову экс-боевик АТО, признававшийся в употреблении наркотиков бывший чиновник МВД Илья Кива идёт на парламентские выборы в рядах списка партии «Оппозиционная платформа за жизнь», лидерами которого являются раскручиваемые на российском ТВ украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко.

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Официально партия обнародовала только 10 первых имен в списке. На пятом месте, например, присутствует экс-глава администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин, которому приписывают роль главного организатора первого этапа Евромайдана с целью ослабить позиции бывшего шефа, что в итоге вылилось в государственный переворот на Украине.

По данным украинских СМИ, Кива получил 31, проходное место, в списке. Сам фигурант скандала уже опубликовал фото со съезда, где он пожимает руку еще одному фронтмену партии Вадиму Рабиновичу, которого ранее называли другом Петра Порошенко. На подписи к снимку Кива обещает «вместе победить войну».

В 2015 году Кива в эфире меджлисовского телеканала ATR назвал русских и жителей России «варварами». В этот момент Кива занимал должность замглавы Управления МВД Украины в Херсонской области и демонстрировал лояльность к участникам незаконной блокады Крыма (впоследствии он будет критиковать боевиков-меджлисовцев).

«Там где русские – там смерть. Двадцать лет русские только и делают, что убивают. Они начали убивать в Чечне, они продолжили убивать грузин, было Приднестровье. Теперь они пришли к нам. И этот кровавый след, который тянется за этой псевдонацией… он будет еще долго тянуться. Если сегодня мы не остановим их, то завтра не понятно, до каких границ докатится эта русская чума. Русский не может не убивать, русский – по своему отношению – варвар», – сказал он.

«Татарский народ нашел в себе силы, взял на себя ответственность и сделал то, что мы все должны были сделать еще год назад. Поэтому я, как гражданин Украины, полностью поддерживаю это. Такая ситуация должна быть по всей линии фронта оккупированной территории, не только здесь, в Крыму, но точно также на Донбассе. Подобной акцией мы показываем сплоченность, волю, отношение к противнику, к «русскому миру», навязанному нашему «братскому народу», – добавил тогда Кива, говоря о блокаде Крыма.

Впоследствии он обещал, что миллионы украинских гастарбайтеров поднимут восстание в России.

В 2015 году Кива заявлял в эфире ТВ, что учит своего ребенка считать русских врагами.

«Слава Богу, сегодня, вы спросите у моего сына, кто такие русские, кто он и что он будет делать с противником. Вот здесь есть четкая позиция – он вырос с такими острыми зубами. И ему уже них… голову не задуришь братским народом, дружбой во имя дружбы и терпением во имя будущего, ради того, чтобы кто-то у тебя что-то забрал. Сегодня наша задача – вырастить то поколение, которое будет любить, ценить, а, значит, и защищать свою родину», – заявил Кива.

Включение Кивы в список «оппозиционной» украинской партии вызвало резкую критику общественности.

«Давайте ещё Яроша в список возьмите», – предлагает редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович считает виновным в «неразборчивости» Виктора Медведчука, который уже имеет печальный опыт включения в свой предыдущий оппозиционный проект – «блок «Не Так!» старейшего представителя украинской политической проституции Леонида Кравчука.

«Убийца Киева – это дно. Медведчук из партии «ЗЖ» опять сделал провальный блок Не-Так!» – комментирует Кононович.

Киевский адвокат Валентин Рыбин, защищающий в судах ополченцев и участников Русской весны, не может сдержать эмоций:

«На манеже все те же! Старые клячи, рваные галоши, кизяки и Кива! Тупое, жадное, унылое, однажды предавшее, стадо самовлюбленных барыг!» – написал Рыбин в своем блоге.