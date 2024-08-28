Тупой и ещё тупее: любой президент США из двух кандидатов принесёт горе Украине – Коэн

Елена Острякова.  
28.08.2024 21:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Положение Украины изменится к худшему при любом исходе президентских выборов в США.

Об этом американский эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений Ариэль Коэн заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Положение Украины изменится к худшему при любом исходе президентских выборов в США. Об этом...

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«Трамп думает и ошибочно полагает, что он может Путина каким-то образом оторвать от Китая. Я не вижу такого развития событий. Несмотря на успехи украинского наступления в Курске, никакого изменения общего курса России, попытки найти общий язык на переговорах я не вижу», – сказал Коэн.

Он надеется, что в окружении Дональда Трампа «есть вменяемые люди, которые смогут ему объяснить, что в Украине украинцы защищают Запад и Америку от агрессии», потому что демократы абсолютно некомпетентны.

«Демократы дали много-много миллиардов на поддержку Украины, но это было все настолько неорганизованно, настолько не структурировано, не сформулировано, что вопрос – кто и как этим будет заниматься. Ни Камала Харрис, ни ее вице-президент не имеют опыта для такой большой геополитики», – заключил Коэн.

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