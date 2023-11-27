«Тупорылая тактика Зеленского-Залужного полностью провалилась» – Соскин

Вадим Москаленко.  
27.11.2023 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 508
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Военная, экономическая и дипломатическая стратегия украинского руководства полностью провалилась, и оставшийся без оружия фронт может рухнуть в любой момент.

Об этом в своём блоге заявил экс-советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная, экономическая и дипломатическая стратегия украинского руководства полностью провалилась, и оставшийся без оружия фронт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«На фронте мы уже видим не то что тупик, а конкретный прорыв московитами на некоторых направлениях, особенно Авдеевка. Конечно, это им ничего не дало, но это означает, что вся тактика и стратегия Зеленского, Залужного, Наева, Сырского – оказалась провальной.

Теперь идут ролики, что нельзя было наступать в лоб, хотя это было понятно. Если вы там такие тупорылые, а биомасса их поддерживает, то кто же вам Рабинович», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что фронт держится только на упрямстве неонацистов: западного оружия нет, и не предвидится.

«Получается, что на фронте коллапс. За счёт патриотизма наши воины держат, но как долго это будет продолжаться – это большой вопрос.

Ничего там нет, никакого оружия не поступает, это просто сопли и вопли третьеразрядной западной номенклатуры, которая приезжает к Зеленскому, чтобы с ним сфотографироваться. Но реально никаких серьёзных пакетов, которые могли бы изменить ситуацию», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть