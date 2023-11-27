«Тупорылая тактика Зеленского-Залужного полностью провалилась» – Соскин

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Военная, экономическая и дипломатическая стратегия украинского руководства полностью провалилась, и оставшийся без оружия фронт может рухнуть в любой момент.

Об этом в своём блоге заявил экс-советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте мы уже видим не то что тупик, а конкретный прорыв московитами на некоторых направлениях, особенно Авдеевка. Конечно, это им ничего не дало, но это означает, что вся тактика и стратегия Зеленского, Залужного, Наева, Сырского – оказалась провальной. Теперь идут ролики, что нельзя было наступать в лоб, хотя это было понятно. Если вы там такие тупорылые, а биомасса их поддерживает, то кто же вам Рабинович», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что фронт держится только на упрямстве неонацистов: западного оружия нет, и не предвидится.

«Получается, что на фронте коллапс. За счёт патриотизма наши воины держат, но как долго это будет продолжаться – это большой вопрос. Ничего там нет, никакого оружия не поступает, это просто сопли и вопли третьеразрядной западной номенклатуры, которая приезжает к Зеленскому, чтобы с ним сфотографироваться. Но реально никаких серьёзных пакетов, которые могли бы изменить ситуацию», – подытожил эксперт.