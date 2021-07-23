«Тупые идиоты и клоуны». Политолог Лукашенко дал характеристику власти Украины

23.07.2021, Минск, Максим Карпенко

Новости Украины

Во власти Украины находятся политиканы, продавшие душу дьяволу и неспособные позаботиться о собственном населении. Об этом свидетельствует тот факт, что по данным международных организаций, в богатейшей аграрной стране миллион граждан испытывает дефицит продовольствия.

Об этом в эфире телеканала «СБ» заявил симпатизирующий президенту Александру Лукашенко белорусский политолог Алексей Дзермант.

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«По данным ЮНИСЕФ, то есть международной организации ООН, на Украине, а Украина, на минуточку, – это житница бывшая Советского Союза, «хлебная» страна, более миллиона человек испытывают нехватку продовольствия. И те цифры, когда мы возвращаемся к белорусским реалиям, когда мы намолачиваем шесть-семь, в лучшие времена – девять и более миллионов тонн зерна, это та самая продовольственная безопасность, о которой всегда нужно помнить и заботиться. То есть, война войной, а жито – сей. Это помогает преодолеть любые трудности. Как мы видим, Украина – богатейшая в плане сельского хозяйства, плодороднейшая земля, страна, мы видим, насколько она вошла в крутое пике, если даже миллион граждан испытывают нехватку в еде», – сказал эксперт.

«Казалось бы, как так возможно? Но когда в руководстве страны тупые идиоты, клоуны, то возможно все. Можно голодать и уничтожить собственную страну. И в этом смысле Белоруссия, конечно, представляет пример другого подхода. Я надеюсь, никогда не будет такого, что, к сожалению, переживают наши южные соседи и братья. Мы даже иногда и им помогаем. Когда у них в северных провинциях, районах Черниговской, Волынской области нехватка просто техники.

Белоруссия иногда просто по-добрососедски, в эти районы наши колхозы направляют технику помогать собирать урожай. Но все равно, эти мерзкие политики, которые называют, почему-то, себя украинскими – это компрадорские элиты, все равно они пытаются какую-то пакость сделать белорусам. Это не украинский народ, это безумные, продавшие душу дьяволу политиканы, которые не заботятся об украинском народе, а только о своих личных интересах», – заявил Дзермант.