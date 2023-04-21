Тур-сектор Крыма перестроился: открытия аэропортов никто не ждёт

Туристический сектор привык к отсутствию авиасообщения и больше не рефлексирует по поводу продления запрета на работу аэропортов юга России. На первый план выходит вопрос безопасности, и поездку в Крым заранее не планируют.

Об этом сообщил в эфире ForPost президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой сдержанный пессимизм основывается на том, что рынок успокоился относительно логистики. В прошлом году был большой, так скажем, раздражитель, когда у нас еженедельно подтверждали закрытие аэропорта, и была большая группа людей, которые ожидали, что вот-вот он откроется, что ничего не произойдет, – отметил Пылов. – Сейчас рынок успокоился и понимает, что аэропорт не откроется, что есть другие логистические возможности, они своеобразные, сложные, но они есть. Сейчас на первый план выходит вопрос безопасности, связанный с военно-политической обстановкой. Это самый главный вопрос, который задают люди при бронировании, и на него ответа у нас однозначного нет. Поэтому вся неопределенность связана именно с этим. И неопределенность выливается, профессиональным языком говоря, в низкую глубину бронирования – две недели, максимум, три. Это очень плохой сигнал для рынка, это не стандартная ситуация, поэтому делать выводы обо всем сезоне очень сложно, и, скорее всего, непродуктивно».

В низкий сезон некоторые отели на Южном берегу Крыма были лучше загружены, чем в предыдущие годы. Многие отели с развитой инфраструктурой, крытыми бассейнами, комплексами и хорошим развлекательным потенциалом, были востребованы как никогда. Комплекс «Мрия», отель «Ривьера Санрайз», санаторий «Форос», «Пальмира Палас» с января по март были загружены на 70-80%. Другой вопрос, что цены на отдых в этих объектах были ниже обычных для межсезонья, но в целом потенциал у рынка есть.

Снижение цен в курортных комплексах с инфраструктурой и бассейнами практически оставило без клиентов мини-отели. Прошлым летом загрузка итак была низкая, а теперь еще частный сектор остался без групповых заездов.

«Сейчас группы нереально привезти в Севастополь, потому что в принципе поезда полные, глубина продаж 45 суток. Многие отели создали инфраструктуру для приема групп, конференц-залы, спортзалы, площадки, программы экскурсионные. Очень выручала большая Севастопольская тропа, потому что многие группы приезжали именно на майские дни. Сейчас многие разработали туры выходного дня, – уточнила председатель «Содружества севастопольских отельеров» Ирина Корда. – В моем отеле активная жизнь начинается с 31 мая, заезжают группы, которые ездили раньше и которым ничего не страшно – группы спортсменов, различных единоборств на сборы. Художники и, допустим, йоги сейчас уже не едут, поэтому стабильной загрузки нет, а разовые заявки в выходные дни на две-три семьи нет смысла запускать отель в 15-20 номеров, не окупится».

Цена в мини-отелях Севастополя осталась на уровне 2022 года. Снижать их смысла нет, поскольку поднялись цены на продукты и услуги в целом. Поэтому отельеры используют скидки и акции, разрабатывают программы для целевой аудитории, например, для семей с двумя-детьми. Многие отели переориентировались на военнослужащих и родственников, и указывают близость нахождения к воинской части или госпиталю.

«Указывают, какие преференции для военных, для волонтеров, которые приезжают. У нас сейчас есть такая целевая аудитория именно в Севастополе, не знаю, как в других городах Крыма. Но такие акции будут востребованы в связи с растущей потребностью на реабилитацию участников СВО», – считает Корда.

В кризисном ковидном 2020 году очень пострадали не только отели, но и рестораны, кафе, поэтому во многих малых отелях сделали встроенные кухни и предоставляют возможность самостоятельно готовить. Сейчас мини-отели, у которых есть система отопления, перешли на обслуживание командировочных – их очень много в Севастополе, в том числе военных и строителей. В принципе, как общежитие работают.