«Турбопатриот – находка для врага» – полковник Трухан

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Новости Украины

Разгоняющие тему предательства в ВС РФ анонимные телеграмм-каналы и блоги наносят лишь вред, а не помогают фронту.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт призвал отказаться от критики тех, кто не является профессионалами в военном деле и не находится на передовой.

«Я критиковать не буду, меня там нет. Но тем более эту всю ерунду, которую сейчас несут анонимные телеграмм-каналы, где их используют в интригах, где им сливают информацию. Хотите – верьте, мне-то что? Вы губите себя сами, а вред, который они наносят, – я заколебался лично консультировать людей по поводу той х…ты, которая носится по телеграмм-каналам, в том числе про мобилизацию. Я заколебался гасить эти все истерические позывы. Я еще раз повторяю, я не понимаю, какие дополнительные инструкции нужны товарищам из телеграмм-каналов для того, чтобы поддерживать Вооруженные силы, а не срать им на голову», – заявил Трухан.

По его мнению, подобная критика может втемную использоваться врагами России для раскачки ситуации внутри страны.

«Вы хотите мне что-то рассказать? Вы думаете, никто в АП не видит то, что сейчас разгоняют и качают родину через турбо патриотов? У них уже есть опыт Болотной, Навального, как раскачали. Ребята, технологии отработанные, очень циничные и жестокие. Хотите под них попадать – пожалуйста», – предупредил офицер.