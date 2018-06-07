07.06.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, НАТО, Политика, Россия, Украина

Турчинов: Будем скакать по граблям назло Путину


Украина должна продвигаться в направлении европейской и евроатлантической интеграции, несмотря на позицию России, а также скептическое отношение к Киеву некоторых западных партнеров.

Об этом Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил на ІХ экспертном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путина пугает перспектива Украины в НАТО, безусловно. Наличие Украины в НАТО лишает его возможности проводить военные операции против нашей страны.

Другой вопрос и другая проблема – много наших партнеров также боится присутствия Украины в НАТО. Потому что тогда они получат угрозу военного конфликта с РФ. Тут есть проблема, и РФ будет все делать для того, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции.

Но, простите, кто такой Путин, что он будет определять судьбу Украины и НАТО? Кто он? Мы должны продвигаться в направлении европейской и евроатлантической интеграции», – сказал Турчинов.

 

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