Турчинов грозит Лукашенко судьбой Януковича

24.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна присоединиться к странам Запада и объявить президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным.

Об этом в эфире украинского 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза страны Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов назвал Лукашенко преступником, захватившим власть в стране и призвал украинскую власть объявить его незаконным президентом.

«Во-первых, нужно сказать, что то, что делает в Белоруссии Лукашенко, – это международное преступление. То есть он использует силу, передислоцирует армию, использует силовые структуры, фактически развязал террор против собственного народа. Это во-первых.

Он сфальсифицировал выборы – это также общепризнанный факт. Когда цивилизованная страна не признает его власть, вы знаете – то, что он объявил себя президентом – это не инаугурация. Это как преступник, который украл шапку и перед зеркалом, посмотрев, что никто не смотрит, померил.

То есть он даже публично не проводит инаугурацию. Это не инаугурация, это незаконное провозглашение себя диктатором на какой-то неограниченный срок. Все это делается исключительно при поддержке Путина и Российской Федерации, при поддержки их оружия – помните, как Януковичу он деньги давал, чтобы он продолжал существование своего режима, так они сейчас эти деньги дают Лукашенко, чтобы он продолжил свое существование.

Но все это плохо закончится, и Лукашенко ждет финал Януковича. Потому для Украины принципиально важно продемонстрировать свою позицию и присоединиться к цивилизованным странам, не признавая диктатора Лукашенко, не признавая его президентом Белоруссии. Это принципиальный тест для украинской власти», – заявил Турчинов.