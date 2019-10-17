Турчинов и Парубий хотят взять Пашинского на поруки

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший спикер парламента Андрей Парубий и другие действующие и бывшие нардепы выразили желание взять на поруки арестованного Сергея Пашинского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Адвокат Пашинского во время заседании в Киевском апелляционном суде по рассмотрению апелляции на арест Пашинского заявил, что Турчинов, Парубий и другие бывшие и действующие нардепы от Народного фронта и “Европейской солидарности”: Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь хотят взять на поруки Пашинского.

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Они присутствуют на заседании в суде. Суд сегодня заслушает их аргументы.

Напомним, 7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между Пашинским и гражданином Химикусом. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате Химикус получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.