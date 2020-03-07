Турчинов мечтает об оккупации части России

07.03.2020, Киев, Вадим Москоленко

Украинские патриоты мечтают о том, чтобы Россия повторила судьбу распавшегося Советского Союза, после чего Киев сможет присоединить к себе не только Крым, но и значительную часть других «исконно украинских» территорий.

Об этом в эфире финансируемой Госдепартаментом США радиостанции «Крым реалии» заявил экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что придёт время, и когда Россия начнет сыпаться как СССР, я убежден в этом, что не только Крым будет заинтересован в присоединении к Украине, но и все исконно исторические территории Украины, которые временно находятся вне нашей страны», – заявил он.

Напомним, ранее в Верховной раде группа депутатов во главе с одиозным парламентарием от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко анонсировала информационную борьбу за Кубань.