Турчинов напомнил о себе постом в фейсбуке

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Александр Турчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в Фейсбуке.

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“В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, якобы я продолжаю выполнять обязанности секретаря СНБО Украины. Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ. Таким образом, с момента обнародования указа президента Украины “Об увольнении А. Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины” я не работаю секретарем СНБО”, – отметил Турчинов.

“Утверждение, что якобы я выполняю какие-то обязанности секретаря СНБО – бессмыслицы, которые не соответствуют действительности и противоречат украинскому законодательству”, – добавил он.

Напомним, Турчинов занимал должность секретаря СНБО с декабря 2014 года. 17 мая Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.